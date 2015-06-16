«شؤون المسجد النبوي» تنهي برنامجها التدريبي لإدارة الحشود

المدينة المنورة سالم الأحمدي

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، برنامجها التدريبي بعنوان "التوجيه والإرشاد المكاني وإدارة الحشود البشرية بالمسجد النبوي"، والذي أقيم في قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية، بحضور أكثر من ٥٠٠ مقدم خدمة من منسوبي الوكالة، ومنسوبي الجهات التي تقدم خدمات بالمسجد النبوي، وعدد من أفراد قوة الطوارئ، والكشافة، وجمعية هدية الحاج والمعتمر، والمتطوعين في أعمال الحج والعمرة والزيارة، ضمن الاستعدادات لموسم شهر رمضان.

وناقش مقدم البرنامج عبدالعزيز الأيوبي خلال الساعات التدريبية الأربع عدداً من المحاور، من أهمها "التعامل مع الحشود البشرية"، وذلك بالتعامل الأمثل مع الزائرين وأسلوبه وضوابطه والاعتبارات التي تراعى فيه، كذلك "الإرشاد المكاني للحشود البشرية"، وذلك بإرشاد الزائرين إلى وجهاتهم لخارج المسجد النبوي، مع العناية بالتائهين الذين ليس لديهم دليل إرشادي للسكن أو لذويهم، وبين الأيوبي أن من الأدوات التي تستخدم في تنظيم الحشود الأشرطة التحذيرية، الركائز، فرشات الممرات، سيارات الجولف، أجهزة القارمن، أجهزة الابتوب، أجهزة البرافو، الأجهزة اللاسلكية، بالإضافة إلى مكاتب الخدمة.