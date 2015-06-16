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«بصيرة» تستهدف ثلاثة آلاف سجين وسجينة في برنامجها الرمضاني.. بالشرقية

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    يطلق مكتب "بصيرة" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في سجون المنطقة الشرقية برنامجاً خاصاً بشهر رمضان المبارك، يتضمن العديد من الأنشطة الدعوية والفعاليات التوعوية لما يقارب 3 آلاف نزيل ونزيلة.

ويستهدف البرنامج النزلاء في سجني الدمام والخبر تحت شعار "نسائم الخير.. في شهر الخير" من خلال تقديم وجبات الإفطار وإلقاء المحاضرات والدروس والمسابقات الدينية التي يشرف عليها نخبة من المشايخ والدعاة وتستمر طوال أيام الشهر الفضيل.

وأكد عبدالله الدحيم مدير مكتب "بصيرة" المكلف، أن وجود شراكة دائمة مع مديرية سجون المنطقة الشرقية بهدف رعاية النزلاء والنزيلات وتقديم الدعوة والإرشاد لهم بما يحقق الإصلاح والاستقامة، سينعكس ذلك بالفائدة على المجتمع.

وذكر أنه بهذا الشهر الفضيل تم الاتفاق على تجهيز 1200 وجبة إفطار يومياً للرجال والنساء بقسم الترحيل وسجن النساء، فيما سيتم تسيير رحلات عمرة للمفرج عنهم بسجون الشرقية بالتعاون مع لجنة "تراحم" من باب التواصل معهم وتأهيلهم دينياً ونفسياً للعودة لحياتهم الطبيعية ودمجهم بالمجتمع.

ولفت الدحيم إلى أنه سيتم التركيز على النزلاء الأجانب من خلال برنامج مكثف في علوم الدين ومجموعة من الدورات المتخصصة في فقه الصوم ومبادئ التجويد وكذلك تقديم محاضرات لنخبة من الدعاة بمختلف الجنسيات يتخللها مسابقات ثقافية وهدايا للمشاركين من النزلاء.

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