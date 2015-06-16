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طحنون بن محمد يعزي أسرة الهاجري

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طحنون بن محمد يعزي أسرة الهاجري طحنون بن محمد يعزي أسرة الهاجري

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، صباح أمس، تعازيه ومواساته إلى راشد ومحمد سيف الهاجري، وذلك في وفاة جدتهم المغفور لها بإذن الله شيخة سيف بن حضيرم الكتبي، وذلك في منزل الأسرة بمنطقة المرخانية في مدينة العين.

وتوجه سموه بالدعاء إلى الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، كما قدم التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية. وعبر أحفاد المتوفية عن امتنانهم لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، سائلين الله عز وجل أن يحفظهما من كل مكروه.

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