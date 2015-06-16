100 ألف طرد للنازحين واللاجئين في كردستان العراق

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت هيئة الهلال الأحمر، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس الهيئة، بتوزيع 100 ألف طرد غذائي على اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين في كردستان العراق، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي توجيهات القيادة الحكيمة، في إطار نهجها الدائم وحرصها المستمر على توفير احتياجات الصائمين في المناطق والساحات التي تشهد أزمات إنسانية حادة، ويعاني سكانها من ظروف استثنائية تزيد من شدة الاستضعاف بينهم، وتجعلهم عرضة للكثير من المخاطر، كما تنم هذه المبادرة عن فهم عميق من القيادة الرشيدة للظروف المحيطة بالساحة العراقية، والتي أدت إلى تحديات إنسانية كبيرة، انعكست سلباً على حياة النازحين الذين هجروا من مناطقهم الأصلية بسبب الأحداث التي تشهدها بلادهم.

جهود مستمرة

وأكدت هيئة الهلال الأحمر في بيان لها، أن مبادرات قيادة الدولة، تعزز جهودها المستمرة منذ اندلاع الأزمة في العراق، لمساعدة المتأثرين والنازحين على تجاوز ظروف المحنة، من خلال توفير ظروف حياة أفضل لهم. وقالت إنها شرعت في تنفيذ توجيهات القيادة، وكثفت عملها خلال اليومين الماضيين، وتمكنت من تجهيز 100 ألف طرد غذائي من الأسواق المحلية في أربيل، تكفي لسد احتياجات 500 ألف نازح عراقي ولاجئ سوري، يتوزعون في عدد من محافظات إقليم كردستان العراق.

وأشارت إلى أن الطرود تتضمن أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الصائمون خلال الشهر الفضيل، وتم تجهيزها بالتنسيق مع مكتب الهيئة وقنصلية الدولة في أربيل، لافتة إلى أنه تم إجراء مسح ميداني عبر متطوعي الهيئة داخل مخيمات النازحين واللاجئين المنتشرة في الإقليم، كما تم وضع خطة للتوزيع بناء على المعلومات التي تم جمعها، والفئات المستفيدة التي تم تحديدها.

وأكدت الهيئة أن عملية التوزيع، تشمل النازحين في المخيمات، إلى جانب الذين يقطنون في عدد من المجمعات والمؤسسات التي خصصت لهم للإقامة المؤقتة، كالمدارس ودور العبادة وغيرها، مشيرة إلى أن عملية التوزيع تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

مواكبة التطورات

وتعتبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية التي لها وجود قوي في كردستان العراق منذ بداية الأزمة، وواكبت الهيئة جميع التطورات والمراحل التي مرت بها حركة النزوح واللجوء في الإقليم، الذي يشهد أزمة مزدوجة بسبب اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين في آن واحد، ولا تزال تدفقات اللاجئين والنازحين مستمرة على الإقليم نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا والعراق.

وفي مراحل مختلفة، تمكنت فرق الهلال الأحمر من الوصول إلى المتأثرين في جميع محافظات أربيل، وقدمت مساعداتها للجميع دون استثناء، ما جعل اسمها يتردد وسط النازحين في جميع المخيمات. وفي مرحلة لاحقة، انتقلت الهيئة بجهودها إلى تبني مشاريع تنموية وخدمية في مجالات الصحة والتعليم والإيواء، حيث تجري الآن عمليات إنشاء عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، التي تسهم في تحسين حياة النازحين وتخفيف معاناتهم.

سفارتنا في نواكشوط تبدأ إفطار الصائم

ترأس عيسى عبد الله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حفل انطلاق تنفيذ مشروع إفطار الصائم للعام 1436 هجري ـ 2015 ميلادي، وذلك بحضور عبد العزيز عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة المشرفة على التوزيع. وتتم عملية إفطار الصائم بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل توزيع عشرات الأطنان من المواد الغذائية على المحتاجين بمناسبة شهر رمضان. وقد حرصت السفارة هذا العام على تعدد آليات التدخل، لتشمل عملية التوزيع أكبر قدر ممكن من المستحقين. نواكشوط - وام

بدء توافد العلماء ضيوف رئيس الدولة لإحياء الشهر الفضيل اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء توافد العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام، والذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة وتنفذه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ويستمر توافد العلماء حتى الخامس من يوليو المقبل.

ويستضيف برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة هذا العام، 35 عالماً من مختلف الدول العربية والإسلامية، بينهم 15 عالماً من الأزهر الشريف، ومعظم العلماء يشاركون للمرة الأولى في البرنامج الذي أطلقه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

متابعة وتوجيه

ورفع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أبرك التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى جمهور دولة الإمارات، وإلى العالم أجمع، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر أمن وأمان وخير وسلام.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى أحمد محمد الحميري أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، للمتابعة والتوجيه في إنجاح برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة من العلماء خلال شهر رمضان لهذا العام.

محاضرات نوعية

وقال إن العلماء يبدأ توافدهم اليوم الثلاثاء، وتم تأمين كل ما يلزم لاستضافتهم، مشيراً إلى أنه سيستفيد من علم هؤلاء العلماء نحو 40 مؤسسة حكومية وشبه حكومية، وخاصة المؤسسات النسائية التي ستستضيف العلماء في محاضرات نوعية، وفق ما تم التنسيق بشأنه مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأنه يتوقع أن يكون عدد المحاضرات هذا العام 930 محاضرة، بزيادة 230 محاضرة عن العام الماضي، حيث كانت 700 محاضرة، مشيراً إلى أنه في هذا العام ستحتفي مجالس الأحياء في أبوظبي والعين بمحاضرات أسبوعية أيضاً، وبمعدل محاضرتين لكل مجلس، وأن البرنامج مرن وقابل للتعديل.

وأضاف أنه تم الإعداد لعقد أربع ندوات نوعية، تتناول الأولى «جهود الإمارات في مواجهة الإرهاب»، يوم الثلاثاء 6 رمضان، والثانية عن «الوقف وطرق تطويره في الواقع المعاصر» يوم 8 رمضان، وندوة حول «رسالة المسجد في تحقيق السلم المجتمعي» يوم 11 رمضان، وسيدعى إليها الأئمة والخطباء والوعاظ والمؤذنون على مستوى إمارات الدولة كل في إمارته، وفي يوم 12 رمضان وعلى مستوى إمارات الدولة كذلك، ستعقد ندوة «مراكز التحفيظ بين التحديات والمسؤوليات».

الفكر المعتدل

وقال الكعبي إن الهيئة حرصت على اختيار 15 عالماً من أعمدة الفكر الأزهري ويحملون مناصب في الأزهر، وفقاً لاتفاقية مع مؤسسة الأزهر تتناول التعاون والتنسيق من أجل نشر الفكر الإسلامي المعتدل. وأنه تم اختيار ضيوف لهم إسهامات في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن يكونوا من أصحاب الخبرة والتجربة الطويلة، لإلقاء هذه النوعية من المحاضرات.