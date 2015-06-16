وصول الدفعة الرابعة من طائرات الإغاثة لليمن

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن.. وصلت صباح أمس إلى جمهورية اليمن الدفعة الرابعة من المساعدات على متن طائرتين إماراتيتين تحملان المواد الغذائية والتموينية والصحية لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

جسر جوي

وتأتي الطائرتان الإغاثيتان في إطار الجسر الجوي الذي تنفذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتحمل الطائرة الأولى 62 طناً من المواد الغذائية والأخرى 50 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية.

عون

وقال مصدر مسؤول بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إنه من المتوقع أن يصل العون الإنساني الإماراتي الى حوالي ثلاثة آلاف و350 طناً من المواد الغذائية وتشمل 11 صنفاً رئيسياً مثل الأرز والطحين والسكر والتمر والزيت والشاي والملح والتونة والفول والحمص والفاصوليا، بالإضافة إلى 100 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية.