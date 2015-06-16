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سيف بن زايد يلتقي وفداً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي

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سيف بن زايد يلتقي وفداً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سيف بن زايد يلتقي وفداً من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه أول من أمس، جون جياكلون مساعد المدير التنفيذي للأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «F.B.I» والوفد المرافق.

وتبادل سموه مع الوفد الضيف، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي.

حضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء عمير محمد المهيري مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، والعقيد الدكتور راشد بورشيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي.

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