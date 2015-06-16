حمد الشرقي: تلبية احتياجات المواطنين أولوية

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة صباح أمس بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.

وبحث سمو حاكم الفجيرة مع معالي وزير الأشغال العامة المشروعات المقبلة في إمارة الفجيرة والتفاصيل المتعلقة ببعض المشروعات قيد التنفيذ من أجل الارتقاء بسويتها ومعايير جودة تنفيذها.

كما تم خلال اللقاء بحث تطوير شبكة طرق الفجيرة الداخلية والخارجية وفقا للمعطيات التنموية الحضارية التي تنهض بها دولة الإمارات العربية المتحدة من شق لطرق جديدة والقيام بإصلاحات جذرية واسعة في الطرق الحالية ومن بينها شارع حمد بن عبد الله في الإمارة.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن الاهتمام براحة المواطن وتوفير كل متطلباته يعتبر أولوية في دولة الامارات العربية المتحدة وحكومتها التي وضعت مصلحة المواطن هدفا لعملها.

ودعا سموه إلى ضرورة تنفيذ المشاريع وفقا لأفضل المقاييس الهندسية المعمول فيها بالعالم، مشيرا إلى أهمية توفير بنية تحتية متكاملة في إمارة الفجيرة لدورها الفاعل في إنجاح خطط الإمارة السياحية والاستثمارية.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.