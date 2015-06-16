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سعود القاسمي يستقبل قنصل جنوب إفريقيا

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سعود القاسمي يستقبل قنصل جنوب إفريقيا سعود القاسمي يستقبل قنصل جنوب إفريقيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه أمس، مانابيلي شوجولو، القنصل العام لجمهورية جنوب إفريقيا في دبي الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ترحيب

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبد الله بن حميد القاسمي، وصالح أحمد الشال، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري.

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