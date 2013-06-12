بالصور| الشرطة التركية تخلي متنزه "كوجولو" في أنقرة من المحتجين

كتب : رويترز منذ 16 دقيقة

أخلت الشرطة التركية متنزه كوجولو في العاصمة التركية أنقرة الأربعاء، بعد مطالبة المحتجين بمغادرته.

وكان النشطاء في أنقرة معتصمين تضامنا من المحتجين في إسطنبول الذين يحتلون متنزه غازي بساحة تقسيم وهي مركز لاحتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوعين ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقبل الاقتحام، دعا ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية إلى إنهاء الاحتجاج "وإلا سنضطر لتفريقكم باستخدام القوة"، ووسط متابعة قوات الأمن قام أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية بتفكيك الخيام، وأخذوا متعلقات المحتجين.

وقال محتج يدعى إيلكر آيديدي: "يريدون أن يفرقوننا من هنا ويهددون باعتقالنا إذا قاومنا، نحن نقرأ كتبا هنا، نحن نقاوم لكن بطريقة سلبية".

وفي إسطنبول أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، واستخدمت مدافع المياه لتفريق المئات من المحتجين المسلحين بالحجارة والألعاب النارية بينما حاولوا استعادة السيطرة على ساحة "تقسيم"، حيث اقتحمت قوات الأمن مدعومة بمدرعات الساحة الواقعة في قلب المظاهرات المناهضة للحكومة.

وبدأت الجرافات في ازالة الحواجز التي أقامها المحتجون من حجارة اقتلعوها من الأرصفة والحديد المموج.