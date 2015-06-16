انشقاقات بصفوف قوات النظام السورى فى ريف القنيطرة

أفادت شبكة سوريا مباشر بأن انشقاقات حدثت فى صفوف ميليشيا اللجان الشعبية وقوات النظام فى بلدة خان أرنبة فى ريف القنيطرة.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن الشبكة قولها إنه تم وصول عدد من المنشقين إلى مزرعة بيت جن فى ريف دمشق الملاصق لريف القنيطرة، فيما استهدفت قوات النظام المتمركزة فى خان أرنبة بالمدفعية وراجمات الصواريخ المنطقة خلال تسلل المنشقين باتجاه نقاط تمركز كتائب الثوار فى بلدات بريقة ونبع الصخر وأم باطنة.

وأضافت الشبكة أن المنشقين هم من أهالى بلدة خان أرنبة الرافضين للقتال فى صفوف قوات النظام ضد كتائب الثوار فى المنطقة وتعذر على المصادر الإعلان عن اسمائهم خوفا على مصير ذويهم الموجدين فى البلدة.

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