أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انشقاقات بصفوف قوات النظام السورى فى ريف القنيطرة

Google+ Print
انشقاقات بصفوف قوات النظام السورى فى ريف القنيطرة انشقاقات بصفوف قوات النظام السورى فى ريف القنيطرة
أفادت سوريا مباشر بأن انشقاقات حدثت فى صفوف ميليشيا اللجان الشعبية وقوات النظام فى بلدة خان أرنبة فى ريف القنيطرة.

ونقلت قناة العربية الليلة عن الشبكة قولها إنه تم وصول عدد من المنشقين إلى مزرعة بيت جن فى ريف دمشق الملاصق لريف القنيطرة، فيما استهدفت قوات النظام المتمركزة فى خان أرنبة بالمدفعية وراجمات الصواريخ المنطقة خلال تسلل المنشقين باتجاه نقاط تمركز كتائب الثوار فى بلدات بريقة ونبع الصخر وأم باطنة.

وأضافت الشبكة أن المنشقين هم من أهالى بلدة خان أرنبة الرافضين للقتال فى صفوف قوات النظام ضد كتائب الثوار فى المنطقة وتعذر على المصادر الإعلان عن اسمائهم خوفا على مصير ذويهم الموجدين فى البلدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل