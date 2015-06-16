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تجديد حبس أستاذ جامعى وأخصائى ترميم 15 يوما بتهمة تنظيم مظاهرات بالمقطم

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تجديد حبس أستاذ جامعى وأخصائى ترميم 15 يوما بتهمة تنظيم مظاهرات بالمقطم تجديد حبس أستاذ جامعى وأخصائى ترميم 15 يوما بتهمة تنظيم مظاهرات بالمقطم
جدد المستشار عمرو شريف رئيس نيابة الخليفة والمقطم بمحكمة جنوب القاهرة، حبس أخصائى ترميم وأستاذ جامعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض ضد الدولة، وتنظيم تظاهرات بمنطقة المقطم .

كانت قد وردت معلومات تفيد بقيام "م أ" استاذ جامعى، و"ح د "أخصائى ترميم، بتنظيم مظاهرات ومسيرات لشباب جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة المقطم، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإعداد التحريات اللازمة .

وأكدت تحريات الأمن الوطنى قيام المتهمين بنتظيم المسيرات الإخوانية بالمنطقة، وتبين أنه سبق اشتراكهم فى اعتصام رابعة العدوية .

وقد تمكنت الأجهزة الامنية من القبض عليهما، أثناء تواجدهما بمساكنهما بالمقطم، عقب استصدار اذن من النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة التى امرت بحبسهما على ذمة القضية.
>يذكر أن محمد مصطفى مدير نيابة المقطم، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أمر بحبس أخصائى ترميم وأستاذ جامعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض ضد الدولة، وتنظيم تظاهرات بمنطقة المقطم.

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