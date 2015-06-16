"واتس آب اليوم السابع": انقلاب سيارة ملاكى أعلى "دائرى المريوطية"

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين صورا لانقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق "الدائرى - المريوطية" بسبب السرعة الجنونية، نتج عنها تهشم واجهة السيارة بالكامل، موضحا أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة، لكنه تواجد إصابات طفيفة لدى سائق السيارة.

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