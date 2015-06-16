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"واتس آب اليوم السابع": انقلاب سيارة ملاكى أعلى "دائرى المريوطية"

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين صورا لانقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق "الدائرى - المريوطية" بسبب السرعة الجنونية، نتج عنها تهشم واجهة السيارة بالكامل، موضحا أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة، لكنه تواجد إصابات طفيفة لدى سائق السيارة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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