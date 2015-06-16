ضبط 4 من عناصر "الإخوان" لاتهامهم بالتحريض على العنف بأسوان

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، خلال الساعات الماضية، القبض علي أربعة من عناصر جماعة الاخوان لانتمائهم لجماعة محظورة وإتهامهم بالتحريض على العنف.

تمكن رجال المباحث بأسوان بالتنسيق مع الأمن الوطني من ضبط المدعو(أحمد. ي) 40 سنة محاسب والمدعو ( محمود . ع) 34 سنة مدرس، والمدعو (احمد. ب) 29 سنة بكالوريوس خدمة، والمدعو(عروة . م) 44 سنة نقاش وبتفتيشهم عثر بحيازتهم على ملصقات لعلامة رابعة وكشوف بأسماء جماعة الإخوان واتهامهم أيضا بالاشتراك في المظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى.

تحرر المحضر(5114) إدارى إدفو والمحضر(962) إدارى "دراو" وجارى العرض علي النيابة العامة للتحقيق.