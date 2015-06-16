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ننشر أسماء 9 مصابين بحادث تصادم سيارتين ملاكى وشرطة بالأقصر

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ننشر أسماء 9 مصابين بحادث تصادم سيارتين ملاكى وشرطة بالأقصر ننشر أسماء 9 مصابين بحادث تصادم سيارتين ملاكى وشرطة بالأقصر
وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخري ملاكي، وأسفرت عن إصابة 3 مجندين وأمين شرطة و4 مواطنين، بإصابت سطحية وكدمات وجروح، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من رجال الشرطة (الأمين محمد صفوت عبدالفتاح، والمجند طه أحمد على، والمجند على أحمد على، والمجند عبد الرؤوف حسين)، ومن المواطنين أصيب كلٍ من (عبد الله فهمى أحمد، ومحمد صابر عبد الله، وأحمد محمد أحمد، وأسعد فهيم، وكريم صبرى عبد الله).

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمستشفي الأقصر الدولي أن جميع المصابين حالاتهم الصحية مستقرة، ولا توجد إصابات خطيرة بينهم، حيث إنها عبارة عن كدمات وجروح طفيفة نتيجة التصادم.

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مصر 365