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محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

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محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية
افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الاثنين معرض السلع الغذائية والاستهلاكية " أهلا رمضان " والذي يستمر طوال شهر رمضان الكريم ويقام بنزل الشباب والرياضة بمدينة قنا .

وأشار المحافظ الى أن المعرض ينظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع مديرية والتجارة الداخلية ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر القنائية وتوفير احتياجاتهم استعدادا لشهر رمضان المبارك ومحاربة غلاء الأسعار.

وأكد أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة ومستلزمات شهر رمضان من الياميش والعطارة والسكر والزيت والأرز والمكرونة والفول والسمسم وغيرها من السلع التى تباع بأسعار تنافسية وفي متناول الأسر .

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مصر 365

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