محافظ جنوب سيناء: تعليمات مشددة برفع الحالة القصوى استعداداً لرمضان

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية والقرى وكافة الأجهزة المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفة عمليات تعمل 24 ساعة للاستعداد لشهر رمضان.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان مديرية التموين، ومكاتبها الفرعية بمدن المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين وتوفير السلع التموينية بالإضافة إلى المواد البترولية بمحطات تمويل السيارات والمتابعة اليومية للمشحونات وأسطوانات البوتاجاز.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه سوف سيتم تعديل مواعيد العمل للمخابز للتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان بجانب توفير السلع التموينية على بطاقات التموينية، والتأكد من صرفها بالأسعار والكميات المقررة وتوفير السلع الاستهلاكية من الياميش والدواجن والأسماك والأرز والسمن والدقيق والتركيز على مجمعات الاهرام لتوفيرها بأسعار مخفضة.

وتابع المحافظ على ضرورة تنفيذ حملات تموينية على الاسواق والشوادر ومحلات الجزارة بتنسيق مع الطب البيطرى والصحة.

من جانبه قال المهندس علاء خريبة وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء أنه فى اطار استعداد المديرية لاستقبال شهر رمضان تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين من نقص السلع الغذائية أو بيعها بأسعار مرتفعة كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين تعمل على مدار 24 ساعة للمتابعة فى جميع مدن المحافظة.

وأضاف خريبة أنه تم تعديل مواعيد المخابز بحيث تتناسب مع مواعيد الافطار والسحور خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جميع فروع المجمعات الاستهلاكية دلتا ماركت ومحلات القطاع الخاص والسلاسل التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الاستهلاكية وبالكميات المطلوبة وبأسعار منخفضة.