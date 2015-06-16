"تنفيذى الفرافرة" ينهى استعداداته لشهر رمضان بتوفير 11 طن سلع غذائية

أنهى المجلس التنفيذى لمركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد برئاسة القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الفرافرة العقيد عبد الغنى السماحى استعداداته لشهر رمضان، وذلك فى الاجتماع الذى تم عقده بمقر رئاسة المركز، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال عن متابعة الأسواق ومنافذ البيع وتوفير كل السلع والمستلزمات والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز خلال شهر رمضان للمواطنين.

وناقش المجلس التنفيذى آخر الاستعدادات لتنظيم المعرض الخيرى لجمعية الأورمان للملابس الجاهزة لمحدودى الدخل والفقراء وعرض المواد السلعية التى تقدمها الجمعية بإجمالى 11 طن مواد غذائية وسلع يتم توزيعها على الفقراء ومحدودى الدخل، طبقاً لكشوف الحصر لدى التضامن الاجتماعى والتى سيتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم.