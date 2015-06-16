أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تنفيذى الفرافرة" ينهى استعداداته لشهر رمضان بتوفير 11 طن سلع غذائية

Google+ Print
"تنفيذى الفرافرة" ينهى استعداداته لشهر رمضان بتوفير 11 طن سلع غذائية "تنفيذى الفرافرة" ينهى استعداداته لشهر رمضان بتوفير 11 طن سلع غذائية
أنهى المجلس التنفيذى لمركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد برئاسة القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الفرافرة العقيد عبد الغنى السماحى استعداداته لشهر رمضان، وذلك فى الاجتماع الذى تم عقده بمقر رئاسة المركز، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال عن متابعة الأسواق ومنافذ البيع وتوفير كل السلع والمستلزمات والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز خلال شهر رمضان للمواطنين.

وناقش المجلس التنفيذى آخر الاستعدادات لتنظيم المعرض الخيرى لجمعية الأورمان للملابس الجاهزة لمحدودى الدخل والفقراء وعرض المواد السلعية التى تقدمها الجمعية بإجمالى 11 طن مواد غذائية وسلع يتم توزيعها على الفقراء ومحدودى الدخل، طبقاً لكشوف الحصر لدى التضامن الاجتماعى والتى سيتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365