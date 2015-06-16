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حزب مستقبل وطن بالغربية ينظم حفل تصفيات لمسابقة المواهب الشابة

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حزب مستقبل وطن بالغربية ينظم حفل تصفيات لمسابقة المواهب الشابة حزب مستقبل وطن بالغربية ينظم حفل تصفيات لمسابقة المواهب الشابة
نظم حزب مستقبل وطن بالغربية، حفل التصفيات النهائية لمسابقة "صوت وطن" لاكتشاف المواهب الشابة فى مجال "الغناء، العزف، الشعر، التمثيل".

وتشكلت لجنة التحكيم للمسابقة من الدكتور سارى دويدار، والشاعر محمد سامى ومحمد فجل وأحمد فجل.

حضر الحفل أحمد نجيب أمين العمل الجماهيرى، على مستوى الجمهورية، ومحمد شوقى أمين الشباب، وسامح حبيب الأمين العام للحزب بالغربية، وحافظ الدرينى أمين عام العمل الجماهيرى، ودعاء حبلص أمين مساعد العمل الجماهيرى، وقد حضر حفل التصفيات حشد جماهيرى من أعضاء الحزب والمشاركين.

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