"أمن أسوان" يسلم شباب الخريجين 19 فداناً بعد تحريرها من واضعى اليد

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، أمس الاثنين، في تنفيذ قرار وزاري بتسليم 19 فدان أراضي زراعية> بدائرة مركز كوم امبوالى شباب الخريجين، كان قد اغتصبها واضعو اليد ابان الإنفلات الامنى، عقب ثورة 25 يناير .

جاء ذلك خلال حمله مكبرة برئاسة اللواء احمد صالح مساعد مدير أمن أسوان، و العقيد عيد عبد الحميد مأمورمركز شرطة كوم امبو، وبمشاركة قيادات المديرية وضباط البحث الجنائي وضباط المركز والمرور والمرافق والحماية المدنية و تشكيل من قوات الأمن بأسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرار صادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي" عبارة عن طرد وتسليم أراضي بمساحة (19) فدان و(8) قراريط وكذلك تنفيذ (4) أحكام قضائية عبارة عن تسليم وإخلاء منزل و12 فدان آخر .

تحررعن ذلك المحضر (2795) إداري كوم امبو، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة لتحقيق.

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