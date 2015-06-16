أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أمن أسوان" يسلم شباب الخريجين 19 فداناً بعد تحريرها من واضعى اليد

Google+ Print
"أمن أسوان" يسلم شباب الخريجين 19 فداناً بعد تحريرها من واضعى اليد "أمن أسوان" يسلم شباب الخريجين 19 فداناً بعد تحريرها من واضعى اليد
نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، أمس الاثنين، في تنفيذ قرار وزاري بتسليم 19 فدان أراضي زراعية
> بدائرة مركز كوم امبوالى شباب الخريجين، كان قد اغتصبها واضعو اليد ابان الإنفلات الامنى، عقب ثورة 25 يناير .

جاء ذلك خلال حمله مكبرة برئاسة اللواء احمد صالح مساعد مدير أمن أسوان، و العقيد عيد عبد الحميد مأمورمركز شرطة كوم امبو، وبمشاركة قيادات المديرية وضباط البحث الجنائي وضباط المركز والمرور والمرافق والحماية المدنية و تشكيل من قوات الأمن بأسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرار صادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي" عبارة عن طرد وتسليم أراضي بمساحة (19) فدان و(8) قراريط وكذلك تنفيذ (4) أحكام قضائية عبارة عن تسليم وإخلاء منزل و12 فدان آخر .

تحررعن ذلك المحضر (2795) إداري كوم امبو، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة لتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365