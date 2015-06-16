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تجمهر أسر الصيادين المحتجزين بالسودان أمام مجلس مدينة المطرية بالدقهلية

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تجمهر أسر الصيادين المحتجزين بالسودان أمام مجلس مدينة المطرية بالدقهلية تجمهر أسر الصيادين المحتجزين بالسودان أمام مجلس مدينة المطرية بالدقهلية
تجمهر العشرات من أهالي الصيادين المحتجزين فى الأراضي السودانية أمام مجلس مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، احتجاجا على تقاعس المسئولين عن التوصل الى حل للإفراج عنهم .

وتعود الواقعة إلى ثلاثة شهور بعدما تم احتجاز الصيادين أثناء توجههم للصيد فى اريتريا وقامت السلطات السودانية باحتجازهم بزعم دخولهم المياه الإقليمية السودانية، وإحالتهم الى القضاء، وصدر ضدهم أحكام بالحبس، وتم إلغاءه من النائب العام وإعادة محاكمتهم مرة اخرى ’ ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عنهم .

ويقول المحتجون إن ذويهم يلقون معاملة سيئة من الجانب السوداني مطالبين الدولة بالتدخل للإفراج عن ذويهم قبل شهر رمضان.

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مصر 365