صورة - برشلونة يسيطر على فريق العام في إسبانيا

(إفي): هيمن فريق برشلونة، بستة من لاعبيه بجانب مدربه لويس إنريكي، على التشكيلة المثالية للدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2014-2015، التي اختارها موقع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمت التشكيلة المثالية لليجا الإسبانية من برشلونة، بطل الدوري، الحارس التشيلي كلاوديو برافو والمدافعين داني الفيش وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا والمهاجم ليونيل ميسي ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

فيما ضمت من الوصيف ريال مدريد، المهاجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والكولومبي جيمس رودريجيز.

ومن أتليتكو مدريد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان ومن فالنسيا المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ومن سيفيليا لاعب خط الوسط البولندي جرزيجورز كريتشوفياك.

كما اختير لويس إنريكي، المدير الفني للبرسا، كأفضل مدرب.

وفيما يلي التشكيلة المختارة من الليجا الإسبانية:.

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو (برشلونة).

في الدفاع: ألفيش وبيكيه وألبا (برشلونة) وأوتاميندي (فالنسيا).

في الوسط: كريتشوفياك (سيفيليا) وراكيتيتش (برشلونة) وجيمس رودريجيز (ريال مدريد).

في الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، وميسي (برشلونة)، وجريزمان (أتليتكو مدريد).