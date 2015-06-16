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تشيلسي يدخل سباق ستيرلينج.. بشرط

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تشيلسي يدخل سباق ستيرلينج.. بشرط تشيلسي يدخل سباق ستيرلينج.. بشرط

بحسب سكاي سبورتس البريطانية فإن تشيلسي مهتم بدخول سباق رحيم سترلينج جناح ليفربول والذي قد يرحل عن النادي الإنجليزي.

سترلينج يرفض التجديد لليفربول وعقده ينتهي بعد عام. وبالتالي يضغط على النادي الأحمر ليرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مانشستر سيتي كان صاحب الحظوظ الأكبر في الفوز بالجناح الدولي الإنجليزي بحسب ما كان واضحا من تقارير الصحف البريطانية.

لكن الآن شبكة سكاي تقول إن تشيلسي هو الأخر مهتم بالفوز بخدمات اللاعب.

لكن تشيلسي يرفض دفع 50 مليون جنيه سترليني وهي القيمة التي يطلبها ليفربول لترك اللاعب يرحل هذا الصيف.

رحيم سترلينج - 20 سنة – سجل 23 هدفا في 90 مباراة.

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