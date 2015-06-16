أليجري: بوجبا قد يرحل في حالة واحدة فقط

اعترف ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن لاعب خط وسط الفريق بول بوجبا قد يرحل في حالة واحدة فقط هي وجود عرض مالي مغري لا يمكن رفضه على حد وصفه.

ويجذب بوجبا اهتمام العديد من الأندية الأوروبية مثل برشلونة، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وفريقا مدينة مانشستر بشقيها يونايتد وسيتي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن سعر بوجبا قد يساوي 100 مليون يورو وهو رقم لن يستطيع يوفنتوس رفضه على الرغم من رغبتهم في الحفاظ على اللاعب الفرنسي.

وتحدث أليجري لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلا:"بكل وضوح القرار حول رحيل بوجبا من عدمه هو إداري بالدرجة الأولى وليس فني".

وأضاف"هناك بعض الأشياء لا يمكن رفضها، ولكن إذا بقى اللاعب معنا عليه أن يتحلى بالسلوك الجيد وألا يشعر بالندم حيال ذلك الأمر".

وأكمل"ما حققناه الموسم المنصرم هو فقط البداية، ونحن سوف نبني على ذلك للمستقبل لتحقيق إنجازات أخرى".