هوفيدس رفض مانشستر يونايتد؟

أكد هورست هلدت المدير العام لنادي شالكه الألماني أن اللاعب بندكت هوفيدتس المدافع الدولي رفض عرضين للرحيل حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ27 عاما الذي يجيد المشاركة في كل مراكز الخط الخلفي ويتألق مع المنتخب الألماني يملك بندا في عقده يتيح له الرحيل عن شالكه مقابل 17 مليون يورو.

وتنتهي إمكانية استخدام هذا البند اليوم الاثنين. بعدها يصبح مطالبا النادي الطامح في الفوز بخدمات هوفيدس بأن يتفاوض مع شالكه.

وقال هلدت: "بالفعل رفض عرضين. ونحن سعداء للغاية بأنه مستمر معنا".

وكانت التقارير البريطانية قد ذكرت أن مانشستر يونايتد كان من الطامحين للفوز بخدمات الألماني فارع الطول.