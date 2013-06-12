السبت المقبل.. مؤتمر "هبة النيل تستسقي" للحديث عن آثار "سد النهضة"

كتب : خالد جمال منذ 55 دقيقة

تقيم الجمعية المصرية للتشريعات الصحية والبيئية، برئاسة الدكتور جمال غوردون احتفالها السنوي بيوم البيئة العالمي، وذلك من خلال مؤتمر علمي بعنوان "هبة النيل تستسقي".

ويناقش المؤتمر كيفية مواجهة مشاريع التنمية الإثيوبية المتمثلة في "سد النهضة"، وأثره على التنمية المصرية الحديثة، وتجميع الحلول والآراء العملية، للتعايش مع المتغيرات الصحية والبيئية، المضافة للمشكلات المزمنة والمعاصرة، ولعلها ضارة نافعة، وإفاقة دافعة لإنقاذ الوطن من كبوته.

ويستضيف المؤتمر نخبة من علماء مصر المخلصين والمتفانين فى حب هذا الوطن، والساعين إلى رفعته، والمقسمين على الذود عن ترابه، والحفاظ على ثروته.

تبدأ جلسات المؤتمر السبت 15يونيو، ليكون المؤتمر رقم 51 في سجل المؤتمرات التي قامت الجمعية بعقدها، لخدمة البيئة منذ خمسين عاما.