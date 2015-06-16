مدرب يوفنتوس: يعجبني أوسكار كثيرا

أبدى ماسيمو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بأوسكار دوس سانتوس لاعب تشيلسي ومنتخب البرازيل، لكنه لم يؤكد أن ناديه مهتم بضم النجم الشاب.

وكانت تقارير قد ذكرت أن أوسكار لا يرغب في قضاء الموسم المقبل على مقاعد بدلاء تشيلسي لهذا يدرس الرحيل.

وصرح أليجري "طبعا أحب أوسكار. إنه من نوعية اللاعبين القادرين على صناعة الفارق".

ثم استدرك "لكني أيضا أحب توني كروس وأنخل دي ماريا وإسكو".

وكان يوفنتوس قد استهل موسم الانتقالات بضم باولو ديابالا في صفقة تقدر بـ32 مليون يورو تصل إلى 40 مليون يورو.

كذلك ضم يوفنتوس لاعب الوسط الألماني سامي خضيرا في صفقة انتقال حر.