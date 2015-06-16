هل اقترب من يونايتد؟ البرازيلي فيرمينو يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي

أكد روجر ويتمان وكيل أعمال البرازيلي ولاعب هوفنهايم الألماني روبرتو فيرمينو أن الأخير أعرب عن رغبته بالانتقال لإنجلترا للعب في الدوري هناك.

وارتبط فيرمينو بالعديد من الأندية الأوروبية بعد أدائه الجيد مع هوفنهايم كان أبرزهم هو مانشستر يونايتد الذي يرغب في الظفر بخدماته.

وسجل فيرمينو مع هوفنهايم 49 هدفا في 153 مباراة شارك فيها مع الفريق منذ انتقاله إليه في عام 2011 وهو يلعب في خط الوسط أو كمهاجم في بعض الأحيان.

وتحدث وكيل أعمال اللاعب لصحيفة بيلد الألمانية قائلا:"كل الذي أستطيع أن أقوله أن فيرمينو سوف ينتقل إلى إنجلترا في الموسم المقبل".

ويرتبط اللاعب البرازيلي بعقد مع هوفنهايم حتى صيف عام 2017، وتشير التقارير الصحفية إلى أن الصفقة قد تكلف خزائن مانشستر يونايتد ما يقرب من 18 مليون يورو.