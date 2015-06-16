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سبورت: نيمار سيجدد تعاقده مع برشلونة لـ2020 بشرط جزائي ضخم

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سبورت: نيمار سيجدد تعاقده مع برشلونة لـ2020 بشرط جزائي ضخم سبورت: نيمار سيجدد تعاقده مع برشلونة لـ2020 بشرط جزائي ضخم

اقترب البرازيلي نيمار من تجديد تعاقده مع برشلونة فور عودته من مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا ليضمن بقائه داخل صفوف البلوجرانا حتى عام 2020.

وكان نيمار قد انضم لصفوف برشلونة قادما من سانتوس في صيف عام 2013 وكان تعاقده يمتد حتى صيف 2018.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها يوم الاثنين أن برشلونة ينوي تجديد تعاقده مع نيمار حتى عام 2020 بعد الأداء المتميز الذي قدمه الموسم المنصرم مع الفريق.

وذكر التقرير بأن برشلونة ينوي رفع راتب لاعبه البرازيلي ليحصل على 12 مليون يورو سنويا ليكون ثاني أعلى اللاعبين حصولا على راتب من النادي خلف ليونيل ميسي.

هذا بالإضافة إلى أن إدارة الفريق الكتالوني ترغب في وضع شرط جزائي في تعاقدها مع نيمار يصل إلى 250 مليون يورو مثل ميسي، لترسل رسالة إلى كل الأندية الأوروبية بأن البرازيلي لن يرحل عن البلوجرانا في المستقبل القريب.

وأوضح التقرير أن تجديد تعاقد نيمار ما هو إلا مسألة وقت وأن كل الأمور تم الاتفاق عليها ولا يتبقى إلا توقيع اللاعب على العقد الجديد.

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فيديو اليوم السابع