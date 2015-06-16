تشيلسي يشترط على أرسنال للسماح لتشك بالانتقال لهم

اشترط تشيلسي على أرسنال الحصول على أحد لاعبيه الناشئين مقابل موافقتهم على انضمام حارس مرماهم بتر تشك إلى صفوف المدفعجية.

وكان تشك قد أعلن أنه يرغب في الرحيل عن تشيلسي خلال الصيف الجاري بسبب ملازمته لدكة البدلاء في ظل مشاركة ثيبوت كورتوا أساسيا.

وأشارت صحيفة تيليجراف الإنجليزية في وقت سابق إلى أن رومان أبراموفيتش سوف يسمح لتشك باختيار النادي الذي يود الانضمام له حتى لو كان منافسا للزرق في الدوري الإنجليزي تكريما له على مسيرته مع الفريق التي امتدت لـ11 عاما.

وجاء هذا في ظل الأنباء التي أفادت بأن الحارس التشيكي يفضل الانضمام لأرسنال على حساب مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان لشعور أسرته بالاستقرار في لندن.

لكن أوضحت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية يوم الاثنين أن تشيلسي اشترط على أرسنال الحصول على أحد لاعبيه الناشئين من أجل الاسماح لتشك بالانتقال لهم.