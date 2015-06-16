لا جازيتا: إبراهيموفيتش يطلب الرحيل من سان جيرمان

يسافر زلاتان إبراهيموفيتش إلى العاصمة القطرية الدوحة بصحبة وكيل أعماله مينو رايولا للاجتماع بمالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي لطلب الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

وحسبما أفادت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية فإن إبرا يرغب في الرحيل عن سان جيرمان للانضمام إلى ميلان الذي يرغب في إعادته مرة أخرى بعدما رحل عنه في عام 2012.

يأتي هذا في ظل رغبة ميلان في تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهاء الموسم المنقضي في المركز العاشر.

وكان المهاجم السويدي قد تحدث عن إمكانية رحيله عن سان جيرمان يوم الأحد قائلا:"مازال لدي عاما في عقد مع الفريق، ولا يوجد لدي أي خطط للمستقبل".

واستدرك"لكن الأمور من الممكن أن تتغير من يوم لآخر".

وأكد اللاعب الملقب بالسلطان في الوقت ذاته أنه لا يشغله اللعب في فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بقدر ما يهمه أن تشعر أسرته بالراحة في المدينة التي يلعب في فريقها.

وأتم"العديد من الأشخاص يعتقدون أن كل شيء يعتمد على المشاركة في دوري الأبطال، لكن ذلك ليس حقيقيا، أود اللعب في فريق أستمتع فيه بوقتي وبالمستوى الذي أقدمه".