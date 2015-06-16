أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لا جازيتا: إبراهيموفيتش يطلب الرحيل من سان جيرمان

Google+ Print
لا جازيتا: إبراهيموفيتش يطلب الرحيل من سان جيرمان لا جازيتا: إبراهيموفيتش يطلب الرحيل من سان جيرمان

يسافر زلاتان إبراهيموفيتش إلى العاصمة القطرية الدوحة بصحبة وكيل أعماله مينو رايولا للاجتماع بمالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي لطلب الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

وحسبما أفادت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية فإن إبرا يرغب في الرحيل عن سان جيرمان للانضمام إلى ميلان الذي يرغب في إعادته مرة أخرى بعدما رحل عنه في عام 2012.

يأتي هذا في ظل رغبة ميلان في تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهاء الموسم المنقضي في المركز العاشر.

وكان المهاجم السويدي قد تحدث عن إمكانية رحيله عن سان جيرمان يوم الأحد قائلا:"مازال لدي عاما في عقد مع الفريق، ولا يوجد لدي أي خطط للمستقبل".

واستدرك"لكن الأمور من الممكن أن تتغير من يوم لآخر".

وأكد اللاعب الملقب بالسلطان في الوقت ذاته أنه لا يشغله اللعب في فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا بقدر ما يهمه أن تشعر أسرته بالراحة في المدينة التي يلعب في فريقها.

وأتم"العديد من الأشخاص يعتقدون أن كل شيء يعتمد على المشاركة في دوري الأبطال، لكن ذلك ليس حقيقيا، أود اللعب في فريق أستمتع فيه بوقتي وبالمستوى الذي أقدمه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع