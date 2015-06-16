دندراوى الهوارى:نشر"اليوم السابع" نفى"الرئاسة" انحياز إلى أمن وسلامة الوطن

أكد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، أن الجريدة ليست هى من تكدر الأمن والسلم والعام وأنها هى الصحيفة الوحيدة التى ارتكنت إلى الدولة الوطنية قلبا وقالبا، وأعلنت ذلك فى بيانات رسمية عبر موقعها، مطالبا بعدم المزايدة فى ذلك.

وقال "الهوارى" فى حواره ببرنامج "من الآخر" المذاع على قناة روتانا مصرية، مع الإعلامى تامر أمين، اليوم الاثنين، إن جريدة اليوم السابع دائما ما تنحاز إلى أمن وسلامة الوطن وأنها تضع خطوطا حمراء ولا تقترب منها، ممثلا ذلك فى الجيش المصرى والأمن القومى بمفهومه الشامل.

وعن تطور الوضع مع وزارة الداخلية، أكد رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، أن الموضوع تطور بشكل غريب خاصة وأن الخبر تم نشره فى السادسة صباحا وأن الجريدة بادرت بالاتصال للتأكد من الخبر من رئاسة الجمهورية، قائلا "بمجرد نفى المتحدث الرسمى للرئاسة للوقعة تعرض إحدى سيارات الرئاسة لإطلاق الرصاص بادرنا فورا بنشر التصحيح وحذف الخبر".

وتابع "الهوارى": "جريدة اليوم السابع أول من نشر خبر التصحيح خاصة وأن السياسة التحريرية للجريدة الانتصار إلى المعلومة والابتعاد عن أن نكون صحافة شتامة وهذا الأمر من صميم عقيدتنا ومنهجنا".