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التمويل العقارى يشترط على عمال اليومية "التأمين" قبل التقدم لحجز وحدة سكنية

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التمويل العقارى يشترط على عمال اليومية "التأمين" قبل التقدم لحجز وحدة سكنية التمويل العقارى يشترط على عمال اليومية "التأمين" قبل التقدم لحجز وحدة سكنية
أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنها خاطبت وزارة التضامن، وذلك للموافقة على أن يتم السماح للعاملين باليومية فى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية للتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من ضمن شروط التقدم لحجز وحدة سكنية من مشروع المليون وحدة ان يقدم المواطن الرقم التأمينى الخاص به، وعمال اليومية غير مؤمن عليهم.
>وأوضحت أن هناك أكثر من حل لهذه الإشكالية فى مقدمتها أن يتجه عامل اليومية لأى فرع من فروع التأمينات لكى يؤمن على نفسه، أو أن يتقدم بطلب للصندوق وهو ما يسعى اليه الصندوق من خلال مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بمبادرة البنك المركزى، أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم صرف نحو مليار جنيه فقط من إجمالى 10 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودى الدخل ومتوسطى الدخل.

وكانت مى عبد الحميد قد أكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن أنه تم ضخ نحو 14 مليار جنيه فى حصيلة حساب صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك حصيلة مقدمات الحجز التى تم جمعها من المواطنين الذين فازوا بوحدات سكنية، ضمن الوحدات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بجانب منح وقروض قد تلقاها الصندوق لدعم محدودى الدخل.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه المبالغ لانشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية العام المقبل، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لإعادة استخدام مقدمات الحجز لإنشاء وحدات جديدة.

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مصر 365