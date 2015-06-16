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طيران التحالف العربى يقصف مواقع الحوثيين فى مأرب

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طيران التحالف العربى يقصف مواقع الحوثيين فى مأرب طيران التحالف العربى يقصف مواقع الحوثيين فى مأرب
شن طيران التحالف العربى بقيادة ، بعد منتصف أمس الاثنين، عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة مأرب شرقى اليمن.

وقالت مصادر صحفية من مأرب ، إن حوالى سبع غارات جوية شنها طيران التحالف على تجمعات الحوثيين فى منطقة الجفينة غرب مأرب.

كما قصف الطيران بأكثر من غارة جوية معسكر مطار صرواح بحسب المصادر، حيث سمع دوى انفجارات عنيفة كما شوهدت ألسنة اللهب ترتفع من تلك المواقع، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين دون التأكد من أعدادهم.

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مصر 365

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