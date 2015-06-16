إصابة 10 أشخاص بينهم 4 من رجال الشرطة في حادث تصادم بالأقصر‎

أصيب 10 أشخاص بينهم 4 من رجال الشرطة في حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخري ملاكي، مساء الإثنين، بمحافظة الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر إخطارًا بالواقعة من مستشفي الأقصر الدولي.

وقال مصدر طبي بمستشفي الأقصر الدولي أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة وإصاباتهم سطحية وهي عبارة عن سحجات وكدمات وجروح، بإستثناء شخص واحد مصاب بكسر في الساعد الأيمن.

ولفت المصدر إلي أن رجال الشرطة المصابين هم كلا من “الأمين محمد صفوت عبدالفتاح، والمجند طه أحمد على، والمجند على أحمد محمد، والمجند عبد الرؤوف حسين”.