بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بحوزته قطع أثرية قام بإطلاق النار علي كمين أمني بسوهاج‎

تمكنت قوة امنية من ضباط مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية امن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي قام باطلاق النار علي كمين امني واصاب مجند ،حيث أثناء قيام حملة من وحدة مباحث مركز شرطة البلينا لتفتيش منزل أحد الأشخاص بناحية الغابات – دائرة المركز وبالقرب من مدخل القرية فوجئوا بسيارة ماركة بيجو بيضاء اللون تحمل رقم 35671 ملاكي سوهاج تقوم بالتوقف ومحاولة الدوران للخلف حال مشاهدتهم للقوات إلا أنها إصطدمت بأحد الأشجار علي جانب الطريق وترجل منها شخص بحيازته بندقية آلية وقام بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات ما حدا بهم لمبادلته إطلاق الأعيرة حتي تمكنوا من إسكات مصدر النيران والسيطرة علي الموقف وضبط المذكور.

وتبين أنه يدعي عبد المنصف عبد العظيم مغربي عبد النعيم سن 56 مزارع – ويقيم بناحية الحبيل – دائرة المركز وتبين إصابته ” بخدش بالكوع الأيسر ” وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62× 39 تحمل رقم 221759- 197، وعدد ” 3 ” طلقات من ذات العيار والسابق اتهامه في عدد ” 3 ” قضايا متنوعة [ سلاح - شروع في قتل – تبديد ] ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2280 إداري المركز لسنة 2014 غيابياً بالحبس شهرين ” تبديد ”

> تمكنت القوات من ضبط مستقلي السيارة وهم كل من :- هشام عبد المنصف عبد العظيم سن 21 سائق – ويقيم بذات الناحية والسابق اتهامه في عدد ” 2 ” قضية [ ضرب إحداث إصابة وإتلاف ] قائد السيارة، محمد عيد سيد عويس سن 34 مقاول – ويقيم دائرة مركز الصف ” الجيــزة ” وتبين أنه مطلوب في القضايا أرقام :-

> (10209 جنح الصف لسنة 2008 ” تبديد ” حبس سنة وكفالة ” 200 ج “ ،3323 جنح الصف لسنة 2008 ” تبديد ” حبس سنة وكفالة ” 100 ج ”

> محمد علي بكري متولي سن 37 حاصل علي دبلوم ثانوي زراعي – ويقيم بناحية الحرجة بحري – دائرة المركز وتبين إصابته ” بخدوش وسحجات بالكوع الأيسر ” والسابق اتهامه في عدد ” 2 ” قضية [ تبديد ] ومطلوب للتنفيذ عليه في الجناية رقم 8280 جنايات ثان العامرية الإسكندرية والمحصورة تحت رقم 678 كلي الإسكندرية [ سلاح ] بالحبس خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيهاً، بهيج عبد العال علي عوض سن 46 محامي – ويقيم بناحية برخيل عادل فتحي عبد العزيز محمد سن 42 مقاول أراضي – ويقيم دائرة قسم دار السلام – القاهرة وتبين إصابته ” بخدش بالأصبع الأوسط لليد اليمني ”

> وبتفتيش السيارة وقائياً عثر علي كرتونه بها عدد ” 3 ” آواني فخارية مختلفة الأحجام ومجموعة آخري مكسورة يشتبه في أثريتها وعثر بحوزتهم علي هواتفهم المحمولة وبفحصها تبين أنها تحتوي علي مقاطع فيديو لقطع أثرية.

نتج عن ذلك إصابة المجند جاد الكريم سعد الدين جاد محمود سن 21 من قوة إدارة قوات الأمن [ ضمن الحملة ] بكسر بالساعد الأيسر وكدمة رضية وتورم بالساعد الأيسر وكسر بعظمة الرسغ لليد اليسري ” أثر سقوطه من سيارة الشرطة أثناء محاولة ضبط المتهمين – وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات والسيارة

> تم إخطار نقابة المحامين الفرعية بالبلينا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لإبعاد نشاطهم الإجرامي

> وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3492 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.