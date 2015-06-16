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المقاتلون الاكراد يسيطرون بشكل شبه كامل على مدينة تل ابيض السورية

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المقاتلون الاكراد يسيطرون بشكل شبه كامل على مدينة تل ابيض السورية المقاتلون الاكراد يسيطرون بشكل شبه كامل على مدينة تل ابيض السورية
سيطر المقاتلون الاكراد الاثنين بشكل شبه كامل على مدينة تل ابيض في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "سيطر المقاتلون الاكراد بشكل شبه كامل على مدينة تل ابيض باستثناء بعض الجيوب، حيث لا تزال تتحصن مجموعات صغيرة من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية بعد فشلها في الفرار الى خارج المدينة".
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