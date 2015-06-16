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طائرتا اف-15 وطائرات من دون طيار شاركت فى العملية لقتل بلمختار بليبيا

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طائرتا اف-15 وطائرات من دون طيار شاركت فى العملية لقتل بلمختار بليبيا طائرتا اف-15 وطائرات من دون طيار شاركت فى العملية لقتل بلمختار بليبيا
اعلنت وزارة الدفاع الامريكية الاثنين انه تم استخدام طائرتين مقاتلتين من نوع اف-15 مجهزة بقنابل موجهة، وطائرات من دون طيار فى العملية التى استهدفت قتل المسئول الجهادى مختار بلمختار فى ليبيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيف وارن أن "طائرتين من نوع اف-15 سترايك ايغل مجهزتين بقنابل موجهة وزن الواحدة 500 ليبرة" شنتا الهجوم الذى استهدف مختار بلمختار "فى شرق ليبيا".

وتابع المتحدث أن العسكريين الامريكيين قرروا استخدام هذا النوع من الطائرات وهذه القنابل لان المطلوب كان مهاجمة "هدف من حجر اى بناء".

من جهته قال مسئول فى وزارة الدفاع أن طائرات مراقبة من دون طيار شاركت ايضا فى العملية، مضيفا أن العملية تمت من دون نزول اى جندى اميركى على الارض.

وكانت ليبيا اعلنت قتل بلمختار العقل المدبر لعملية احتجاز الرهائن فى أن اميناس فى الجزائر عام 2013 التى ادت إلى مقتل ثلاثة اميركيين.

وأضاف الكولونيل وارن "ان تقييمنا الاول يدل على أن القصف حقق هدفه" فى قتل بلمختار، "الا اننا لسنا مستعدين بعد لتاكيد هذا الامر "لاننا لم ننته بعد من عملية التدقيق".

من جهته قال مسئول اخر فى وزارة الدفاع لفرانس برس "لا نزال بحاجة للتاكد بان بلمختار كان بالفعل فى المبنى" الذى استهدف بالقصف.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة "تشاورت" مع الليبية قبل شن الهجوم.

من جهتها قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن بلمختار كان يعقد اجتماعا مع مسئولين اخرين فى حركة انصار الشريعة المرتبطة بالقاعدة، عندما حصل القصف.
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مصر 365

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