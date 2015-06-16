مصادر يمنية: مقتل الوحيشى أمير تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية

أفادت مصادر صحفية مقربة من تنظيم القاعدة فى اليمن، اليوم الاثنين، بمقتل أمير تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية فى غارة لطائرة أمريكية من دون طيار فى مدينة المكلا شرق اليمن.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ناصر الوحيشى قتل إلى جانب اثنين آخرين من عناصر التنظيم فى غارة لطائرة أمريكية دون طيار.

وأشارت إلى أنه من المحتمل مبايعة القيادى لدى القاعدة قاسم الريمى، المكنى بأبو الصنعانى وهو المسئول العسكرى لتنظيم القاعدة.

ولم يصدر بعد أى بيان من تنظيم القاعدة يؤكد مقتل الوحيشى من عدمه.

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