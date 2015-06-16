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المعارضة الإسرائيلية:تل أبيب وأنقرة يعتزمان تهجير دروز سوريا للدولة العبرية

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المعارضة الإسرائيلية:تل أبيب وأنقرة يعتزمان تهجير دروز سوريا للدولة العبرية المعارضة الإسرائيلية:تل أبيب وأنقرة يعتزمان تهجير دروز سوريا للدولة العبرية
كشف زعيم المعارضة فى إسرائيل يتسحاق هرتسوج النقاب عن اتصالات سرية بين تركيا وإسرائيل من أجل تنفيذ خطة تهدف إلى تهجير دروز سوريا إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية أن هرتسوج قال إن هناك تحالفًا تركيًا- إسرائيليًا لإجلاء الدروز من سوريا إلى إسرائيل، بعد المذابح التى يتعرض لها الدروز من قبل تنظيم داعش وجبهة النصرة .

وكان دروز إسرائيل فى قرى الشمال قد خرجوا فى تظاهرات اليومين الماضيين لمطالبة الإسرائيلية بالتدخل للدفاع عن ذويهم فى سوريا، الذين يعيشون بدون دواء ولا غذاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه تسيفى حطبلى، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى، أن هناك مناقشات داخل الحكومة الإسرائيلية للقيام بعمليات تهجير للدروز فى سوريا إلى إسرائيل. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن "تسيفى" قولها إن تل أبيب ستبذل قصارى جهدها من أجل حماية دروز سوريا بعد المذابح التى تعرضوا لها.
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مصر 365

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