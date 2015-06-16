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دراسة: إضافة الملح إلى الأطعمة عالية الدهون يساعد على فقدان الوزن

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دراسة: إضافة الملح إلى الأطعمة عالية الدهون يساعد على فقدان الوزن دراسة: إضافة الملح إلى الأطعمة عالية الدهون يساعد على فقدان الوزن
أثارت دراسة علمية حديثة قضية غريبة للغاية، حيث كشف العلماء عبر موقع “Medical News Today”، أن الملح يساعد على فقدان الوزن للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا عالى .

تعتبر هذه الدراسة أمرا مثيرا للغاية لعشاق الوجبات السريعة، لكن الباحثون حذروا من المستويات العالية جدا من الملح والتى ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفى هذا السياق، قال جاستن ويست أستاذ علم الصيدلة فى جامعة ولاية ايوا، إن جميع التجارب تشير إلى أن الملح أو الصوديوم له تأثير كبير على زيادة الوزن، لكن الدراسة الحديثة أثبتت غير ذلك.

واستند جاستن على النظرية القائلة التى تقول إن الدهون والملح كلاهما لذيذان للإنسان، لكنهما يعملان معاً لزيادة الشهية والتسبب فى زيادة الوزن.

واختبر الباحثون الفكرة الحديثة عن طريق تغذية مجموعات من الفئران بنظامين مختلفين: طعام عادى أو مرتفع من الدهون، مضافاً إليها 4% من الملح أو أكثر.

ووجد الباحثون أمرا مدهشا للغاية، وهو أن الفئران التى اتبعت نظاما غذائيا عالى الدهون بأقل كمية من الملح، زاد وزنها على مدار 16 أسبوع، أما الحيوانات التى تغذت على نسبة عالية من الدهون مع أعلى كمية من الملح انخفض وزنهم بصورة قليلة نسبياً.

وفسر الباحثون أن توقف زيادة الوزن مع زيادة الصوديوم يرجع كليا إلى انخفاض كفاءة الجهاز الهضمى فى امتصاص السعرات الحرارية من الطعام عالى الدهون المستهلك، وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة يجب أن يتم متابعتها بصورة أكبر، لتأكيد نتائجها على الإنسان.

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مصر 365

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