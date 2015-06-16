حظك اليوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 16 – 6 – 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2-حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين .

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 16 – 6 – 2015

توقعات ماجى فرج لـ "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 – حظك اليوم برج " الأسد " يوم الثلاثاء 16 – 6 – 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 16 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 16 – 6 – 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يتميز مواليد برج الحمل بطبيعة مرحة ، واجتماعى ، كله حيوية ويعطى معنى ورونقا لكل عمل يقوم به ، يعبر ببلاغة وفصاحة عن أحاسيسه ومشاعره، لا يتصف بالأنانية والخبث ومحبوب بين الناس> أنت من الأشخاص التى تحظى بحب الناس وعلاقتك فى مجال العمل جيدة وحبك طاهر>رجل برج الثور ضحوك لا يخلو مجلسه من الفكاهة يعشق الشهرة والأضواء يستغل رجولته فى تحقيق أهدافه ، يحترم حرية الغير وصريح ، يعبر بإخلاص عما يدور فى خاطره.>رجل الثور مهم لمن حوله ناجح فى العمل بالرغم من إخلاصه لكن حبه على ما يرام>رجل برج الجوزاء شخصية قوية وإرادته فولاذية عاشق وهائم ، جرىء تثير شخصيته الخيال لا يقتنع بدور واحد، مخلص جدا مع من يحبه يحمى أقاربه ويضحى بالكثير من أجل سعادته>شخصية تسعى لإرضاء الآخرين على حسابه وحساب من يحبه، توجد مشاكل لديه فى العمل>رجل محافظ وتقليدى ورائد صنف نادر من الرجال رقيق ، غير ملول بل يمكن لمرافقيه أن يتعرفوا على جمال المغامرات والمفاجآت ، كثير العلاقات النسائية وتجذبه المرأة الذكية.> احذر من التعامل بتهور مع من أحبوك فهم ينتظرون منك الكثير ، حافظ على علاقتك العاطفية فهى فى خطر>يتسم مولود برج الأسد بأنه يحب الموسيقى ويتشوق إلى سماعها مغرم بالاجتماعيات وميال إلى العشق الرومانسى ، آراؤه مثيرة وأفكاره واضحة يحب الصداقات الكثيرة مع ترك مساحة للحرية الشخصية.>حياته العاطفية جميلة وكل النساء تعشق التودد إليه بسبب شخصيته المحبة والمنفتحة والتى تقدم الكثير دون انتظار الرد>رجل برج العذراء يميل إلى إرهاق نفسه بالقلق المستمر والمبالغة فى اهتمامه وانشغاله ببلاء وكوارث البشرية ، رغم ميوله إلى المبادئ اليسارية يحب حياة السلام والتناغم والهدوء ، حنون عاطفى يساعد الآخرين ، وينجح فى الأعمال التى تتطلب علاقات اجتماعية واثق جدا من نفسه وذكى>انشغالك بأحوال الناس جميعا يجعل منك إنسانا خاصا بالنسبة لهم يلجأون إليك فى السراء والضراء، فأنت عون لكل المحيطين بك>مولود برج الميزان يتسم بلطف اللسان وابتهاج الشخصية واسع الأفق، حبوب يعطى كل إنسان الكلام الذى يستحقه ، لذلك يخترق القلوب بسرعة وسهولة حنون وعاطفى مع أفراد أسرته وأحبابه لكنه متحجر القلب مع الغرباء>يتميز رجل برج العقرب بموهبة السيطرة والتأثير على الجماهير ويساعده الحظ لمقاومة المحن فى حياته، ولا يعلن الحرب مباشرة يعرف كيف يجعل نفسه شعبيا إلى أبعد حد، موهوب فى معرفة ماذا يجب أن يفعل وفى أى وقت .> شخصية موهوبة فى تسويق نفسها ، ولكنه يحسب لكل موقف حسابا>مولود هذا البرج جذاب وماكر يخفى مشاعره باحتشام مفرط خبير وماهر فى اكتشاف خبث الآخرين ، متحفظ يتميز بضبط النفس لا يبالى إطلاقا بالقيل والقال ولكنه يملك فى داخله عاطفة عظيمة يمتص المعرفة مثل الإسفنجة.>أنت محير لكل من يتعامل معك ، لكنك فى محيط العمل واضح وهذا يجعل منك شخصية ناجحة أما على المستوى الشخصى فأنت غير ذلك ، ولكن حبك دائما ما تقابله العواصف .>النجم يقول إن مولود برج الجدى إنسان صادق مع نفسه ومع الآخرين يمتاز بالأعمال الخالدة التى تخلد ذكراه إلى الأبد ، يستطيع أن يكون مثالا ينحت الصخر ليصنع تمثالا رائعا أو خطيبا رائعا يسحر الناس بقوة صوته أو كاتبا يخلب الألباب بصدق ما يقول .>مثابر ومجتهد ويعمل كل ما فى وسعه لتحقيق أهدافه، رومانسى حالم يحب بصدق ويعطى كل ما لديه لإسعاد الآخرين .>مولود برج الدلو يعتبر جميع الناس أصدقاء جديرين باهتمامه شعور رجل برج الدلو تجاه الآخرين غامض للكثيرين ومعقد إذ يحيط نفسه بالكتمان الشديد .>شخصيتك الغامضة لا تنفى عنك أنك صادق مع الآخرين .>رجل برج الحوت إنسان غريب خيالى قوى إلى حد الاستثناء ، إذا صمم الوصول لهدف فإنه يعطى كل ما فى وسعه لملاحقة الهدف وبلطف الحوت وطرقه الناعمة يحقق أكبر قدر من النجاح ، متعدد الغراميات ، واثق من نفسه متكبر>الثقة بالنفس لا تعنى أنك تفعل بالناس ما لا يقبله أحد، وتعدد غرامياتك تزيد شكوك الشريك .