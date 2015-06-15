ضبط إرهابيين متورطين فى حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول

صرح اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أن ضباط المباحث تمكنوا اليوم من ضبط إرهابيين ينتمون لتنظيم الإخوان متورطين فى حريق 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول منذ 5 أشهر.

أضاف مدير الأمن لـ"اليوم السابع" أن المتهمين وهم "أحمد . أ. ح" 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع و"خالد . غ . أ" 38 سنة صادر لهما قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاشتراكهم فى حرق سيارات مهندس شركة السويس لتصنيع البترول والمتهمين الآخرين الذين تم ضبطهم من قبل اعترفوا عليهم.

تابع مدير الأمن أن المتهمين متحفظ عليهم حاليا بقسم شرطة عتاقة وجرير تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة صباح باكر الثلاثاء.