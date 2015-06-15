أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حجز معاون مباحث بالبدرشين لسرقة سلاحه وسيارة ميرى من عهدته

Google+ Print
حجز معاون مباحث بالبدرشين لسرقة سلاحه وسيارة ميرى من عهدته حجز معاون مباحث بالبدرشين لسرقة سلاحه وسيارة ميرى من عهدته
حجزت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة النقيب "أ.ك" معاون مباحث قسم شرطة البدرشين 24 ساعة على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائى، وذلك بعد سرقة سيارة الشرطة والسلاح النارى العهدة المسلمة إليه من أمام منزله بقرية كفر الرفاعى وإعادة السيارة بعد أربع وعشرين ساعة دون السلاح الميرى.

كانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال النقيب "أ.ك" وعقب الاستماع إلى أقواله طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بحجزه لحين ورود التحريات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365