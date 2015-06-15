حجز معاون مباحث بالبدرشين لسرقة سلاحه وسيارة ميرى من عهدته

حجزت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة النقيب "أ.ك" معاون مباحث قسم شرطة البدرشين 24 ساعة على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائى، وذلك بعد سرقة سيارة الشرطة والسلاح النارى العهدة المسلمة إليه من أمام منزله بقرية كفر الرفاعى وإعادة السيارة بعد أربع وعشرين ساعة دون السلاح الميرى.

كانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال النقيب "أ.ك" وعقب الاستماع إلى أقواله طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بحجزه لحين ورود التحريات.

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