أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خبير أمني: تنازل الداخلية عن بلاغاتها ضد الصحف للتفرغ للمسائل الأمنية الأخرى‎

Google+ Print
خبير أمني: تنازل الداخلية عن بلاغاتها ضد الصحف للتفرغ للمسائل الأمنية الأخرى‎ خبير أمني: تنازل الداخلية عن بلاغاتها ضد الصحف للتفرغ للمسائل الأمنية الأخرى‎

خالد عكاشة

قال مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والإستراتيجية العميد السابق  خالد عكاشة، إن تنازل وزارة الداخلية عن بلاغاتها ضد الصحف لتهدئة الأجواء، لأنها تريد التفرغ للمسائل الأمنية الأخرى الأكثر دقة.

وأضاف عكاشة خلال لقاء له ببرنامج “ في ساعة”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي” مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن السبب في تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضد الصحف، لأنه تم نشر أخبار غير دقيقة خلال الفترة الماضية، مدللاً على ذلك :” الخبر الذي تم نشره عن تعرض موكب الرئيس لإطلاق النيران من جانب مجهولين”.

وتابع عكاشة أن تداول بعض المعلومات غير الصحيحة تفسد العمل الأمني، موضحاً أن نقابة الصحفيين لديها رد متكرر عند نشر أخبار مغلوطة بأنه لا يوجد قانون ينظم حرية تداول المعلومات.

في المقابل قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، كارم محمود، إنه يجب أن يكون هناك قانون ينظم حرية تداول المعلومات، مضيفاً أنه كان يجب على وزارة الداخلية اللجوء إلى قانون الصحافة الذي يكفل حق الرد وتصحيح الأخبار وليس اللجوء إلى النيابة وتضخيم الأمور.

وأضاف محمود أن قانون الصحافة الحالي ينظم حق الرد، موضحاً أن حرية تداول المعلومات تغلق الباب أمام نشر الأخبار المغلوطة، متابعاً أن معظم الأخطاء التي تنسب إلى الصحافة تقع فيها المواقع الإلكترونية لأنها تتسابق على نشر الأخبار.

وتابع محمود: “نرفض تنظيم وزارة الداخلية لموسم الحج”، لافتاً إلى أن وجود المتحدث الإعلامي في أي وزارة لا يغني الصحفيين عن القيام بأعمالهم، لأن المتحدث عمله روتيني وينظم الأخبار التقليدية لنقل البيانات الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا