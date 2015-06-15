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عبد المجيد: المناخ السياسي غير صحي وهناك استهانة بالرأي العام

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عبد المجيد: المناخ السياسي غير صحي وهناك استهانة بالرأي العام عبد المجيد: المناخ السياسي غير صحي وهناك استهانة بالرأي العام

الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحريرمجلة السياسة الدولية

قال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وحيد عبد المجيد، إنّ الخلافات الموجودة داخل الأحزاب السياسية أمر طبيعي إلا أنّ تحول هذه الخلافات إلى صراعات داخل الأحزاب تُعد أزمة حقيقية.

وأضاف عبد المجيد خلال لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي” مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ كل الأحزاب المصرية نشأت بطريقة غير طبيعية وتحديداً في فترة الرئيس الراحل السادات، مدللاً على ذلك: “حزب الوفد تم تشكيله منذ نشأته حول شخص واحد”.

وأوضح عبد المجيد أنّ الحراك السياسي يُقلل من حجم الصراعات داخل الأحزاب، وأنّه يُوجد أسباب للصراعات داخل الأحزاب يجب معالجتها، متابعاً أنّ ارتباك الحياة السياسية تسببت في وجود الخلافات الداخلية بين الأحزاب.

وأكمل عبد المجيد أنّ المناخ العام في الدولة غير صحي لأنّه يُوجد حملات تشويه متبادلة بين الأطراف، بالإضافة إلى أنه هناك استهانة بالرأي العام، قائلاً: “نفتقر إلى الحوار الموضوعي الجاد بين الأحزاب”.

ولفت عبد المجيد إلى أنّ علاقة الأحزاب المدنية بحزب النور ما زالت ملتبسة وغير واضحة، وأنّ قاعدة هذا الحزب تراجعت بعد ثورة 30 يونيو.

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أونا

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