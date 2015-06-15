السفير الألماني بالقاهرة: هناك قلق ألماني من تأجيل انتخابات البرلمان

كشف هانز يورج هابر السفير الألماني بالقاهرة، عن قلق بلاده جراء التأجيلات المتتابعة لللإنتخابات البرلمانية في مصر، متمنياً أن يتم إنجازها قبل نهاية هذا العام، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن علاقة بلاده بمصر لن تبنى على أساس التعامل مع الحكومة فقط، ولكن أيضاً لابد من وجود برلمان، مؤكداً على أن البرلمان هو القطعة الناقصة في خارطة الطريق المصرية.

وأضاف “هابر” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي سيتم إذاعته مساء اليوم الإثنين على فضائية “إم بي سي مصر2″، أن بلاده لديها مشكلة ممتدة في العلاقات المصرية، وتم مناقشة تلك المشكلات خلال زيارة الرئيس السيسي الي ألمانيا، مثل المؤسسات السياسية الألمانية، وبرنامج الشراكة من أجل التحرك، وهو برنامج من عدة محاور ناتجة عن الربيع العربي لمساعد المجتمع المصري للإستمرار في الطريق الذي إختاره.

ولفت إلى أن بلاده تتواصل مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر، وأن هناك إهتمام كبير بمتابعة هذه التطورات، حيث أن بلاده تتواصل مع مصر كشركاء ذوي قيمة، وهذه إحدى نقاط الإحتكاك والخلاف لدينا ولكن على الجانب الآخر أشار إلى أن برنامج الشراكة من أجل التحول ساعد على تنمية التبادلات الثقافية والعلمية، التي كانت دائماً هي العمود الفقري للعلاقات بين البلدين.

وعن تقييمه لزيارة الرئيس السيسي الأخيرة لألمانيا، قال “هوبر” أن أهم شيء في تلك الزيارة هو أن بلاده أسست إتصالاً على هذا المستوى الحالي، كاشفاً أنه تم عقد إجتماع قصير بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية في دافوس بداية العام الماضي، تمهيداً لتلك الزيارة.

وأشار “هوبر” إلى زيارة الرئيس السيسي لبلاده كان من المخطط أن تتم بعد الإنتخابات البرلمانية، إلا أنه حدث تغيير في الخطط وتمت قبل الإنتخابات، وذلك بسبب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الإنتخابات، وتأجيل إجراؤها، فكان علينا أن نوازن بين الحاجة إلى تحديد الإتصال مع مصر بالخلاف مع معاييرنا السابق إعلانها، وإستنتجنا أن هذه ليس محاولة من القيادة المصرية لتأجيل الإنتخابات، ولكنها مسألة تتعلق بدستورية الإجراءات وعندها، كان القرار الألماني بأن نعطي أولوية الحاجة لإستئناف الإتصال مع مصر.

وبشأن فترة وجود الإخوان في حكم مصر، قال “هوبر”، أن بلاده إضطرت للتعامل معهم خاصة بعد الإنجازات السياسية التي حققوها في البرلمان وفي الرئاسة، معتبراً أن سقوطهم في مصر كان بسبب خيانتهم الكاملة لمبادئهم المثالية، فعندما وصلوا للسلطة، وخالفوا الوعود التي أعطوها للكثيرين من مؤيديهم، صاروا على الجانب الآخر، لكن هذا لا يمنع أبداً حتى بعد سقوط الإخوان أن يكون منهم 10 أو 15% منهم في البرلمان المصري القادم.

كما تساءل أيضاً عن أنه لماذا لا تكون هناك مصالحة وطنية مع الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء من الإخوان، ولم يحرضوا على العنف.

وعن فكرة مراجعة الاتحاد الأوروبي لقرار الحظر على بعض المعدات العسكرية لمصر، قال “هوبر” أن قرار الإتحاد الأوروبي ليس حظر، ولكنه إلتزام بالمراجعة الدقيقة، وأنا كدبلوماسي أرى أنه لا يجب رفع الحظر على المعدات العسكرية، لأن مواجهة مصر للإرهاب تحتاج إلى إستراتيجية مختلفة وليس إلى معدات جديدة.