ضبط إرهابيين متورطين فى حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول‎

صرح اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن ضباط المباحث تمكنوا اليوم من ضبط أرهابيين ينتمون لتنظيم الأخوان متورطين فى حريق 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول منذ 5 أشهر.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة أن المتهمين وهم ” أحمد . أ. ح ” 28 سنة حاصل على دبلوم صنايع و ” خالد . غ . أ” 38 سنة صادر لهم قرار من النيابة العامة بضبطهم وأحضارهم لإشتراكهم فى حرق سيارات مهندس شركة السويس لتصنيع البترول والمتهمين الأخرين الذين تم ضبطهم من قبل أعترفوا عليهم .

وتابع مدير الأمن أن المتهمين متحفظ عليهم حالياً بقسم شرطة عتاقة وجرير، تحرير محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة صباح باكر الثلاثاء.