“القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية”: 89.8% راضون عن أداء الرئيس.. و75% راضون عن الحكومة

كشف استطلاع رسمى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 89.8% من العينة التى شملها الاستطلاع راضية عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن 3.6% راضية إلى حد ما.

وأكد الاستطلاع أن 75.3% راضون عن أداء الحكومة، فيما عبر 17.1% عن عدم رضاهم عن أدائها، مقابل 7.6% عبروا عن رضاهم إلى حد ما. وقالت الدراسة، إنه بسؤال المبحوثين عن مدى رضاهم عن أداء الرئيس، تبين أن غالبية العينة راضية بنسبة 89.8%، وأن من يرضون إلى حد ما نسبتهم 3.6%. وأضافت الدراسة أن المبحوثين قالوا إنه من أسباب الرضا عن أداء الرئيس تحقيق قدر كبير من الأمن والأمان، وإعادة مكانة مصر الخارجية، ومشروع قناة السويس الجديدة، وتحقيق الاستقرار، وشخصيته القيادية وأن لديه ضميرًا، وتوجيه ضربة جوية للإرهابيين فى ليبيا، والعمل على تحقيق مصلحة الشعب، وأنه يحب الوطن، بالإضافة إلى نشاطه، وإنقاذ مصر من مصير سوريا والعراق، وإنقاذ مصر من الإخوان. أما غير الراضين عن أداء الرئيس، فقد كانت نسبتهم 6.6% وكانت أهم أسباب عدم الرضا غلاء الأسعار، ورفع الدعم، ووجود أزمات اقتصادية فى البلد.

وقال المركز القومى للبحثوث الجنائية، إن الاستطلاع حرص على معرفة ملامح البيئة السياسية التى ستجرى فيها الانتخابات من خلال السؤال عن مدى رضاهم عن أداء الحكومة، وأن ثلاثة أرباع العينة ذكروا أنهم راضون عن أداء الحكومة بنسبة 75.3 % فى حين كان 17.1% غير راضين عن أداء الحكومة و7.6% راضون إلى حد ما.

وحدد المبحوثون أسباب موقفهم، حيث جاءت أسباب الرضا مثل عودة الأمن، والمؤتمر الاقتصادى، ومشروع قناة السويس الجديدة، وتقديم خدمات للشعب، والاهتمام بالصعيد أكثر من قبل، وتحسين أوضاع البلد، والقضاء على الفوضى، وتوفير أغلب السلع فى التموين، والقضاء على الإرهاب، والسعى لحل جميع المشكلات قدر الإمكان، والعمل للصالح العام.

أما عن أسباب عدم الرضا فقد تمثلت فى زيادة الأسعار، البطالة، أزمة أسطوانات البوتاجاز والكهرباء، عدم الاهتمام بالجانب الاجتماعى، عدم الاهتمام بالفقراء. وكانت الدراسة بإشراف عام الدكتورة نسرين البغدادى، مدير المركز، والدكتورة هويدا عدلى مشرفًا، والدكتورة حنان أبو سكين باحثًا، والدكتورة جميلة المأمون عضوًا إحصائيًا، والدكتورة هند فؤاد عضوًا وسكرتيرًا فنيًا.