أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية”: 89.8% راضون عن أداء الرئيس.. و75% راضون عن الحكومة

Google+ Print
“القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية”: 89.8% راضون عن أداء الرئيس.. و75% راضون عن الحكومة “القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية”: 89.8% راضون عن أداء الرئيس.. و75% راضون عن الحكومة

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

كشف استطلاع رسمى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 89.8% من العينة التى شملها الاستطلاع راضية عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن 3.6% راضية إلى حد ما.

وأكد الاستطلاع أن 75.3% راضون عن أداء ، فيما عبر 17.1% عن عدم رضاهم عن أدائها، مقابل 7.6% عبروا عن رضاهم إلى حد ما. وقالت الدراسة، إنه بسؤال المبحوثين عن مدى رضاهم عن أداء الرئيس، تبين أن غالبية العينة راضية بنسبة 89.8%، وأن من يرضون إلى حد ما نسبتهم 3.6%. وأضافت الدراسة أن المبحوثين قالوا إنه من أسباب الرضا عن أداء الرئيس تحقيق قدر كبير من الأمن والأمان، وإعادة مكانة الخارجية، ومشروع قناة السويس الجديدة، وتحقيق الاستقرار، وشخصيته القيادية وأن لديه ضميرًا، وتوجيه ضربة جوية للإرهابيين فى ليبيا، والعمل على تحقيق مصلحة الشعب، وأنه يحب الوطن، بالإضافة إلى نشاطه، وإنقاذ مصر من مصير سوريا والعراق، وإنقاذ مصر من الإخوان. أما غير الراضين عن أداء الرئيس، فقد كانت نسبتهم 6.6% وكانت أهم أسباب عدم الرضا غلاء الأسعار، ورفع الدعم، ووجود أزمات اقتصادية فى البلد.

وقال المركز القومى للبحثوث الجنائية، إن الاستطلاع حرص على معرفة ملامح البيئة السياسية التى ستجرى فيها الانتخابات من خلال السؤال عن مدى رضاهم عن أداء الحكومة، وأن ثلاثة أرباع العينة ذكروا أنهم راضون عن أداء الحكومة بنسبة 75.3 % فى حين كان 17.1% غير راضين عن أداء الحكومة و7.6% راضون إلى حد ما.

وحدد المبحوثون أسباب موقفهم، حيث جاءت أسباب الرضا مثل عودة الأمن، والمؤتمر الاقتصادى، ومشروع قناة السويس الجديدة، وتقديم خدمات للشعب، والاهتمام بالصعيد أكثر من قبل، وتحسين أوضاع البلد، والقضاء على الفوضى، وتوفير أغلب السلع فى ، والقضاء على الإرهاب، والسعى لحل جميع المشكلات قدر الإمكان، والعمل للصالح العام.

أما عن أسباب عدم الرضا فقد تمثلت فى زيادة الأسعار، البطالة، أزمة أسطوانات البوتاجاز والكهرباء، عدم الاهتمام بالجانب الاجتماعى، عدم الاهتمام بالفقراء. وكانت الدراسة بإشراف عام الدكتورة نسرين البغدادى، مدير المركز، والدكتورة هويدا عدلى مشرفًا، والدكتورة حنان أبو سكين باحثًا، والدكتورة جميلة المأمون عضوًا إحصائيًا، والدكتورة هند فؤاد عضوًا وسكرتيرًا فنيًا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا