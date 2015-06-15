أنطوي يوقع رسميًا للنادي الأهلي

وقّع الغانى جون أنطوى، مهاجم الشباب السعودى الحالى والإسماعيلى السابق، على عقود انتقال للأهلى منذ قليل بمكتب محمود طاهر، رئيس النادى بمصر الجديدة. وقال مصدر فى الأهلى إن أنطوى توجّه من مطار القاهرة إلى مكتب محمود طاهر للتوقيع، بعدما أنهى الأهلى المفاوضات مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

وحصل الأهلى منذ أيام على موافقة الشباب على الاستغناء الخاص باللاعب من النادى السعودى مقابل مليون دولار، ومن المقرر أن يخضع أنطوى للكشف الطبى خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة، وحضر وائل جمعة مدير الكرة مراسم توقيع توقيع اللاعب للأهلى، فيما تغيّب علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة.