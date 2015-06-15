دار الإفتاء تعلن غدًا نتائج الرؤية الشرعية لهلال رمضان

تنظم دار الإفتاء المصرية مساء غدًا احتفالا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، حيث سيعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

يحضر الاحتفال الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.